Un 48enne a bordo del suo scooter è morto dopo aver investito un cinghiale in via Bolognese a Scarperia e San Piero, nel Mugello. Il fatto risale alle 23 di ieri sera. Dopo l'impatto con l'animale, che stava attraversando la strada, l'uomo è morto dopo lo sbalzo e l'impatto a terra. La vittima era un autista in servizio a Firenze. Lascia la moglie e i figli. Sul posto con i sanitari del 118 intervenuti i carabinieri.