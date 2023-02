Consegna i compiti ai compagni malati di Covid, bambino di 10 anni premiato da Mattarella

Sono stati resi noti i nuovi Alfieri della Repubblica, che hanno ricevuto l'onorificenza dalle mani del presidente Sergio Mattarella. C'è un giovanissimo toscano, che a maggio compirà undici anni. Si chiama William D'Alascio, viene dalla provincia di Pisa, e si è contraddistinto come un postino particolare.

Stando al Quirinale, il giovane vive tra i comuni di Crespina Lorenzana e Casciana Terme Lari. In tanti lo hanno soprannominato 'il postino di Perignano' perché durante la pandemia, armato di zainetto, ha consegnato compiti e materiale scolastico nella buca delle lettere di quei compagni e quelle compagne che non potevano andare a scuola a causa del Covid-19.

Nato nel 2012, William D'Alascio è uno degli Alfieri più giovani. Grazie al suo lavoro compagni e compagne di classe, a casa malati, non sono rimasti indietro con gli studi.

Non è l'unico Alfiere che ha a che fare con la Toscana. Ha ricevuto il riconoscimento Giulia Martinello, 19enne residente in provincia di Padova, che ha studiato all'istituto militare Douhet di Firenze. Martinello è stata premiata "per il servizio volontario prestato a favore di una comunità della Bosnia che, a distanza di anni, non è ancora riuscita a dimenticare l’orrore della guerra".

Una targa invece è arrivata per la 18enne Paula Kalauz, la 17enne Diana Enea e il 17enne Edoardo Dominijanni. I tre studiano al Liceo statale Carducci a Pisa e, scrive il Quirinale, "si sono distinti per la generosità e l’impegno con cui hanno accolto alcuni ragazzi ucraini fuggiti dalla guerra e accolti presso il loro istituto".