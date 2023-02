Giovane sorpreso a spacciare nel quartiere Venezia, con sé anche banconote false

Controlli nei quartieri maggiormente interessati dalla movida da parte dei carabinieri di Livorno. I carabinieri hanno svolto diversi pattugliamenti, a piedi o con le auto, anche in abiti civili, confondendosi tra i passanti, nella zona del quartiere Venezia.

Proprio una pattuglia di carabinieri a piedi ed in abiti civili ha notato due giovani che, appartati, stavano scambiandosi qualcosa. All’avvicinarsi dei militari, uno dei due ha fatto uno scatto e si è dato alla fuga ed è stato prontamente inseguito; raggiunto da uno di loro, ha opposto accanita resistenza ma con il sopraggiungere dell’altro carabiniere e della pattuglia in uniforme poco distante, è stato bloccato senza che nessuno riportasse lesioni.

L’immediata perquisizione ha permesso di trovargli addosso tre involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 37,5 grammi e di un involucro contente cocaina per un peso di 0,5 grammi, oltre a 3 banconote false da 20 euro, verosimilmente da usare come resto per i giovani acquirenti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 0,8 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina.

Lo stupefacente e le banconote false sono state sottoposte a sequestro ed il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze