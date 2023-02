Abc cade a Quarrata, partita dai due volti

Dopo cinque risultati utili consecutivi, si ferma a Quarrata la corsa gialloblu. Al PalaMelo l’Abc Solettificio Manetti cade 93-83 al termine di una gara letteralmente dai due volti. Ottimamente approcciata e saldamente gestita nelle prime due frazioni, completamente sfuggita di mano al rientro dall’intervallo lungo.

Il finale racconta un match che i padroni di casa hanno girato a cavallo tra la terza e la quarta frazione grazie a percentuali davvero pazzesche dalla lunga distanza e ad un approccio più attento ed incisivo rispetto ad un’Abc che, questa sera, ha peccato di diverse ingenuità risultate poi decisive.

Un’Abc giunta a Quarrata dopo l’ennesima settimana di passione, con Nepi in panchina solo per onor di firma a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia, e con Belli e Alberto Lazzeri costretti a fare i conti rispettivamente con i postumi dell’influenza e con una infiammazione al tendine. Situazione che ha reso ancor più pesante una sfida decisa tanto dai meriti dei locali quanto dei demeriti gialloblu.

LA CRONACA

Quintetti

Quarrata: Balducci, Calugi, Rossi, Riccio, Regoli Federico

Abc: Cantagalli, Lazzeri C., Pucci, Scali, Lazzeri A.

Ottimo l’approccio dell’Abc che si porta sullo 0-7 prima che Federico Regoli rompa gli indugi locali. Segue il botta e risposta dall’arco tra Scali e Riccio (10-15) finchè un’azione da tre punti del solito Regoli vale il 13-15. L’intensità difensiva castellana, unita alla precisione di Scali e Pucci, tengono salda l’inerzia in mano all’Abc, mentre Cantagalli dalla lunetta scrive 13-22. La risposta locale arriva a firma Falaschi e Balducci con un mini break di 5-0 (20-24) ma nell’ultima manciata di secondi il contropiede di Scali e la tripla a fil di sirena di Pucci chiudono il parziale sul 20-28.

Il ritorno in campo di Alessio Cicilano dopo il lungo stop inaugura una seconda frazione in cui Quarrata approccia meglio e, spinta da Mustiatsa e dai fratelli Regoli, si porta fino a -2 (27-29). Belli da casa sua infila il 29-37 che permette all’Abc di restare in controllo e che diventa 33-39 a metà frazione. Mentre coach Angiolini richiama Pucci in panchina per il terzo fallo personale, Alberto Lazzeri e Scali dalla lunetta scrivono 33-42. Intanto è ancora Scali dalla media distanza ad infilare la doppia cifra di vantaggio che costringe coach Tonfoni al time out (33-45 al 18′). Si riparte con Riccio e Alberto Lazzeri che si sfidano dalla lunga distanza, cui segue Cantagalli servito da Belli per il 40-53 quando parte l’ultimo giro di lancette, finchè il buzzer beater del capitano manda le squadre negli spogliatoi sul 42-56.

Al rientro, inizia un’altra partita. Mustiatsa da tre punti inaugura la ripresa mentre un’ingenuità difensiva vale ad Alberto Lazzeri il terzo e quarto fallo personale, così sei punti di Rossi dimezzano il vantaggio gialloblu: 51-58 dopo quattro giri di lancette. Il break locale prosegue con Balducci ed il solito Rossi fino al 57-58 di metà frazione, che arriva a suggellare un parziale di 15-2. Belli spezza il digiuno e mantiene un possesso di vantaggio ma Rossi è una sentenza e Mustiasca infila il primo vantaggio casalingo: 61-60 al 27′. Sul +2 a firma Falaschi la tripla di Cantaglli ristabilisce il vantaggio castellano (63-64) ma Riccio e Balducci alla terza sirena spostano nuovamente l’inerzia: 68-64.

La tripla del 71-64 a firma Mustiatsa spalanca le porte ad un ultima frazione in cui le percentuali balistiche dei padroni di casa decidono la sfida. Mentre l’Abc fatica a costruire, i principali terminali offesivi biancoblu trovano buone conclusioni e ottime percentuali dall’arco. Ed è proprio Federico Regoli ad infilare la tripla dell’81-69 che incanala la sfida quando partono gli ultimi quattro giri di lancette. Belli e Pucci provano a tenere vive le ultime speranze gialloblu (86-77 al 37′), ma Quarrata è ampiamente in controllo e amministra fino allo scadere.

DANY BASKET QUARRATA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 93-83

Dany Basket Quarrata: Zucconi ne, Balducci 12, Cantrè, Falaschi 7, Rossi 17, Regoli Federico 23, Frati ne, Riccio 14, Frangioni ne, Calugi 7, Regoli Francesco 2, Mustiatsa 11. All. Tonfoni. Ass. Ribeiro, Livi.

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C. 2, Lilli, Pucci 20, Merlini ne, Scali 19, Cantagalli 12, Nepi ne, Tavarez, Lazzeri A. 7, Cantini 2, Cicilano 1, Belli 20. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Parziali: 20-28, 42-56 (22-28), 68-64 (26-8), 93-83 (25-19)

Arbitri: Marinaro di Cascina, Barbanti di Livorno.