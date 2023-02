Andrea Pennacchi racconta il padre internato al Teatro di Castelfiorentino

La molteplicità delle proposte è una delle peculiarità del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che anche in questa stagione non è venuto meno al proposito di articolare una programmazione che toccasse molti generi, spaziando da quelli più leggeri ad altri più impegnati.

Quello in calendario Giovedì 9 Febbraio alle ore 21,00, è uno spettacolo interessante e pensato per riflettere. Si tratta di “Mio padre- Appunti sulla guerra civile” e ne è protagonista Andrea Pennacchi.

L’attore e regista padovano mette in scena il monologo sul papà partigiano, internato e sopravvissuto al campo di concentramento di Ebensee.

Su una scenografia scarna ed essenziale, lo spettacolo sollecita l’immaginazione dello spettatore attraverso le parole, i gesti e i silenzi e riproduce l’atmosfera e l’emozione della narrazione che dà voce alla memoria di guerra per non dimenticare. L’attore è supportato sul palco dalla musica dal vivo di Giorgio Gobbo, che crea una vera e propria trama musicale, su cui si dipana il racconto.

“Quando è morto mio padre – scrive Pennacchi – mi sono svegliato di colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno. È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti ricordi niente e c’è un casino da mettere a posto. E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c’è più. Così sono finiti i miei favolosi anni Novanta. La fine di una festa, la nascita di una nuova consapevolezza.



Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose”.

Gli appuntamenti con il Teatro civile proseguiranno il prossimo 24 Febbraio con “Bum ha i piedi bruciati” scritto, diretto ed interpretato da Dario Leone.

Giovedì 9 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

MIO PADRE- APPUNTI SULLA GUERRA CIVILE

di e con Andrea Pennacchi

Produzione: Teatro Boxer/Pantakin

Posto unico € 10,00/ridotto soci Coop € 9,00

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it