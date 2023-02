Auto senza assicurazione, fioccano multe e confische a Livorno

Continuano gli interventi della Polizia Municipale tesi a ripristinare la sicurezza ed il decoro delle aree pubbliche e private interessate dalla sosta di veicoli fuori uso che possano essere qualificati come rifiuti. Durante questi controlli non di rado vengono riscontrati reati.

A gennaio il Nucleo di Prossimità durante il controllo del territorio, ha notato un'autovettura Fiat Uno più volte in sosta in diverse aree private nel quartiere di Shangai .

L'auto era priva di assicurazione ma risultava chiaro che veniva utilizzata per spostamenti sulla pubblica via dove vige l'obbligo di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (rca).

Il 31 gennaio il veicolo è stato individuato infatti in transito su strada.

Al conducente, un quarantenne livornese, è stata contestata la guida di veicolo sprovvisto di rca. E' scattata la recidiva poichè il soggetto era già incorso nella stessa sanzione meno di due anni fa , quindi gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione. Gli è stata inoltre comminata la sanzione pecuniaria di 1732 euro. Dalle verifiche è emerso anche che l'autovettura fermata era sotto sequestro per lo stesso motivo, ovvero per aver circolato senza copertura assicurativa, pertanto il proprietario, un altro quarantenne livornese, è stato sanzionato per una somma di altre 1984 euro e l'auto è stata definitivamente confiscata.i

Il 1° febbraio il Nucleo Antidegrado durante un controllo in zona Scopaia ha sequestrato due veicoli privi di copertura assicurativa giacenti da tempo sulla pubblica via.

Su richiesta dei proprietari di aree private, ha svolto poi una ricognizione di veicoli fuori uso in parcheggi condominiali in zona Scopaia e Sorgenti. Sono stati sanzionati 16 proprietari di rottami in via Inghilterra e sei in via Modigliani per non aver smaltito correttamente il proprio veicolo fuori uso.

Le sanzioni a carico dei privati ammontano a circa 25.000 euro ed i proventi di tali sanzioni andranno alla Provincia.

I proprietari inoltre saranno destinatari di un Avvio di Procedimento finalizzato alla rimozione e radiazione dei veicoli fuori uso; in caso di inottemperanza, scatterà ordinanza che dovrà essere eseguita a proprie spese dal proprietario del veicolo o dagli eredi o dai proprietari delle aree private (in solido con il proprietario del veicolo).

Fonte: Comune di Livorno