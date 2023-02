Su un uomo di 50 anni di origini campane, abituale frequentatore della zona della stazione Pisa, grava un divieto di ritorno a Pisa, disposta dal Questore per i suoi numerosi precedenti penali.

Il 50enne è stato trovato a girovagare in viale Gramsci dalla polizia. Gli agenti lo hanno fermato e poi è stato denunciato alla Procura della Repubblica per non aver rispettato il divieto impostogli dal Questore.