Case popolari, 16 alloggi saranno assegnati a Fucecchio

Sono quasi conclusi i lavori per la realizzazione di un edificio con 16 nuovi alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica in Piazza Salvo D'Acquisto, a Fucecchio. L'immobile, di proprietà comunale, non appena concluso sarà dato in gestione a Publicasa Spa che, attraverso un bando speciale, riservato principalmente ad anziani, disabili e genitori separati con figli a carico, assegnerà i 16 appartamenti. Si tratta di un moderno edificio a tre piani (terra, primo e secondo), con struttura portante in legno, rispondente alle ultime normative antisismiche e con un ottimo isolamento termico. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, saranno tutti dotati di terrazze, di due posti auto nel piazzale condominiale e di una cantina al piano terra.

Nei giorni scorsi sul cantiere c'è stato l'incontro tra la giunta comunale, l'ingegner Massimiliano Cei, direttore dei lavori, e il direttore di Publicasa Spa Cosimo Gambuti, per visionare lo stato di avanzamento dell'intervento realizzato dall'azienda Campigli Legnami di Empoli.

I lavori attualmente riguardano alcune finiture esterne, come i parapetti delle terrazze, i vani scale e la realizzazione del piazzale condominiale. All'interno, invece, le abitazioni sono praticamente concluse anche nelle finiture.

“Contiamo di avere pronto il bando nella prossima primavera – dice l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti -. Abbiamo deciso di creare un bando speciale ex novo proprio per venire incontro alle esigenze di alcune specifiche categorie di persone. Gli appartamenti, infatti, saranno destinati a coppie di anziani, a disabili, a genitori separati con figli a carico e uno anche al personale delle forze dell'ordine”.

“Le persone che sulla base del bando avranno diritto ad abitare qui – aggiunge il sindaco Alessio Spinelli – potranno vivere in un contesto cittadino gradevole e in un edificio moderno e confortevole, a fronte di un canone di affitto molto contenuto. Si tratta di una risposta importante in termini di politiche sociali che potrà dare sollievo a famiglie che non sono in grado di sostenere i costi dell'attuale mercato degli affitti. Fucecchio in questi anni ha dimostrato di essere uno dei comuni più attivi sul fronte delle politiche abitative, mettendo a disposizione tanti nuovi appartamenti per finalità sociali. Altri ne recupereremo nel centro storico nei prossimi anni grazie ai fondi europei del PNRR che abbiamo ottenuto con i nostri progetti”.

I 16 alloggi che presto saranno disponibili in piazza Salvo D'Acquisto vanno ad aggiungersi ai 13 consegnati appena un anno fa nella frazione di Botteghe e ai 10 che il Comune di Fucecchio ristrutturerà prossimamente nel centro storico grazie ai fondi europei PNRR. Questi ultimi saranno destinati specificatamente ai giovani coppie. Prosegue quindi a gran ritmo l'impegno dell'amministrazione comunale sulle politiche abitative.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa