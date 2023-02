Causa incidente con l'auto prestata, denunciato 32enne in stato di ebbrezza

La polizia del commissariato di Chiusi (Siena) ha controllato un 32enne tunisino residente in provincia di Terni, mentre tentava di cambiare la ruota dell'auto che stava usando in completo stato di ebbrezza. Pochi momenti prima aveva colpito un mezzo parcheggiato lungo la via Cassa Aurelia.

La polstrada, chiamata in rinforzo, ha proceduto con l'alcol test ma il 32enne si è rifiutato per cui è stato denunciato. E' emerso poi che l'auto in uso era stata in realtà prestata al 32enne da un 74enne italiano, residente nella stessa via del denunciato. Non era riuscito a ritornare in possesso del mezzo.