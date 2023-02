Stanno per chiudersi i lavori del parcheggio in via dei Fossi

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha effettuato, con i tecnici incaricati, un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per il nuovo parcheggio di Via dei Fossi, a due passi dal centro storico.

“È un intervento a cui stiamo lavorando da tempo – osserva il Sindaco- l’obiettivo è duplice: migliorare la qualità del centro con una significativa riqualificazione di uno spazio importante e mettere a disposizione della comunità un’area a parcheggio moderna e funzionale. Ho verificato con soddisfazione che i lavori iniziati nello scorso autunno stanno rispettando il crono programma con la riapertura del parcheggio che prevediamo possa avvenire nel prossimo mese di aprile”.

L’intervento sul parcheggio esteso su circa 1000mq, prevede una completa riorganizzazione con una distribuzione ordinata di tutti gli stalli di parcheggio, eliminando i posti auto attualmente utilizzati lungo la zona verde limitrofa alla strada. Quest’area viene ora ridefinita con l’ampliamento dello spazio verde di pertinenza degli alberi e soprattutto con la creazione di un marciapiede che possa collegare i due tratti già esistenti. Previsti inoltre la pavimentazione e il posizionamento dei nuovi pali per l’impianto di illuminazione. All’interno dell’area di parcheggio verrà infine collocata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Per la riqualificazione del parcheggio è stata impegnata una somma di circa € 200.000.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa