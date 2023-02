Cip-Ghizzani vince in trasferta con Fucecchio

Una Cip-Ghizzani strabiliante ribalta i pronostici e strappa tre punti alla seconda in classifica, Fucecchio. La squadra di Buoncristiani si presenta di ritorno dalla pausa in forma smagliante e gestendo con attenzione ogni fondamentale, con una spinta in più data dalla tifoseria biancorossa accorsa nonostante la trasferta.

Dopo un primo momento di studio tra le due squadre, Lari e compagne acquistano un vantaggio consistente (12-18) variando molto il gioco e facendosi trovare reattive in difesa. A chiudere il set una schiacciante presenza a muro (6 muro-punto solo in questo parziale) che limita molto le possibilità di attacco alle avversarie.

Il cambio campo sorride invece alle padrone di casa che si staccano nel punteggio fin da subito con un'ottima prova al servizio (7-3). La Cip-Ghizzani riesce a recuperare la stessa arma, effettuando il sorpasso con due ace consecutivi di Scardigli (7-8). Le due squadre restano in equilibrio fino alla fine dando spettacolo senza esclusione di colpi (16-16, 20-20); il set infine termina in favore di Fucecchio con uno scarto minimo.

Di nuovo sono le avversarie a iniziare il terzo parziale in proprio favore, anche rinvigorite dalla vittoria del set precedente (8-4). É il centro in questo caso a dare il via alla rimonta con una fast del capitano Lari, per poi accentuare il vantaggio con due muri di Pratelli. Molti cambi per Fucecchio, ma la Cip-Ghizzani continua l'avanzata macinando punti e portandosi avanti nel conteggio set.

Il quarto set vede ancora una Fucecchio molto carica che cerca il tie-break spingendo fin da subito in attacco (9-6). L'ottimo lavoro della seconda linea biancorossa non permette però alle padrone di casa di prendere troppo il largo, dando la possibilità invece alle compagne di contrattaccare (10-11). Da qui è solo questione di tempo: due ace di Zingoni, muri, attacchi e una difesa-punto miracolosa di Farieri fanno infervorare la scalinata e rompono gli animi delle avversarie che cedono infine sul 16-25.

Una partita da ricordare in cui si è vista una Cip-Ghizzani quasi perfetta. Molto positive anche le parole dell'allenatore Buoncristiani: "É stata una gran bella partita. Sono contento, anche per le ragazze che hanno fatto vedere tutto il lavoro che facciamo in allenamento soprattutto in ricezione (71% di positività per Picchianti e Zingoni, con percentuali positive per tutti i ricevitori). Poi sono entrati anche i muri (13 punti totali) e questo ha aiutato tanto. Gran bella partita."

Adesso la Cip-Ghizzani è attesa alla Palestra Enriques, dove sabato 11 febbraio ospiterà la Pallavolo Delfino Pescia con la volontà di dare ulteriore spettacolo a tutto il pubblico di casa.

Pallavolo Fucecchio-Lupi S.Croce - Cip-Ghizzani: 1-3 (20-25, 25-23, 21-25, 16-25)

Pallavolo Fucecchio-Lupi S.Croce: Basili, Chiti, Ciabattini (K), Daniele (L2), Di Carlo, Fiaschi, Giovannelli, Menichetti, Panati, Parra, Piampiani (L1), Talini; all. Giannoni, 2° all. Cavallini

Cip-Ghizzani: Addolorati, Barnini, Barucci, Biagini, Farieri, Fodde, Lari (K), Montagni (L2), Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani, 2° all. Furiesi

