Per i 75 anni della Costituzione, un concorso per studenti e giovani Anpi in Valdelsa

“Liberi di pensare, Liberi di agire. Una riflessione sulla libertà di manifestazione del pensiero per il 75° anniversario della Costituzione repubblicana”. E’ questo il tema del Concorso interdisciplinare rivolto agli studenti delle superiori, delle classi terze delle medie e ai giovani ANPI che si propone di stimolare la creatività delle nuove generazioni attraverso una pluralità di linguaggi: da quello narrativo a quello artistico (grafico, pittorico, fotografico) dal multimediale al gastronomico.

Promosso dai Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Monteriggioni e San Gimignano nell’ambito di un progetto presentato per la Festa della Toscana 2022 e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, il Concorso si propone di richiamare l’attenzione dei giovani sull’attualità dell’art. 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”) proiettato nel vissuto quotidiano, sia in ambito locale che nel contesto nazionale e internazionale.

Ogni partecipante (singolo oppure gruppi di massimo 5 persone) potrà presentare una sua opera, scegliendo tra queste sezioni: 1) Letteraria (poesia, narrativa, ecc..) 2) Artistica (pittura, scultura, grafica, multimediale, fotografia) 3) Gastronomica (ricetta, menu, cocktail, accompagnati da illustrazioni e brevi descrizioni). Gli studenti delle classi terze delle medie potranno presentare un’opera optando tra la sezione “letteraria” o “artistica”.

La consegna dei materiali, inseriti in busta chiusa o pacco sigillato, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 24 marzo 2023 all’Ufficio Stampa del Comune di Castelfiorentino (Piazza del Popolo 1 – Castelfiorentino)

“Il compito delle istituzioni, a tutti i livelli – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Romei - è quello di investire nella cittadinanza attiva delle nuove generazioni. Essere un membro partecipe della vita della propria comunità significa non solo conoscere i principi della nostra carta costituzionale ma farli vivere nel quotidiano. Per questo abbiamo deciso di dedicare questo concorso alla libertà di manifestazione del pensiero, uno dei valori più sacri della nostra Repubblica, a lungo calpestata durante il regime fascista. Con la Costituzione a ciascun cittadino italiano viene garantita il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e modalità. A coloro che la ritengono scontata o ancora peggio superflua, noi rispondiamo che cammina sulle gambe delle decine di migliaia di italiani e italiane che, anche a costo della loro stessa vita, l'hanno voluta, protetta e favorita”.

Sono previsti numerosi premi: il vincitore assoluto riceverà un premio in denaro di € 400,00; altri premi di € 150,00 sono previsti per i vincitori delle singole sezioni (letteraria, artistica, gastronomica) e per il vincitore delle scuole medie, oltre a biglietti gratuiti di ingresso alla stagione teatrale del Teatro del Popolo, al Museo Be.Go. e al Cinema “Monicelli” (i biglietti sono offerti dalla Fondazione Teatro del Popolo).

La premiazione avrà luogo il giorno 19 aprile 2023 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Per ulteriori informazioni sul bando di concorso è possibile rivolgersi alle scuole interessate, alle locali associazioni ANPI e ai siti web dei Comuni promotori.