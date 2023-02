Droga in auto, alcol test falliti e rifiuti: i controlli dei carabinieri su chi guida di notte

I Carabinieri di Pisa durante dei controlli sulle condotte di guida in orario notturno hanno denunciato tre persone. Nel Comune di Vecchiano hanno denunciato un uomo che, controllato alla guida di un'auto, è stato trovato in possesso di cocaina. L'automobilista ha rifiutato l’accertamento nella struttura sanitaria, come previsto dal Codice della strada.

L'uomo, sottoposto anche all'etilometro, è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 0,58 g/l. La patente di guida è stata ritirata e l'auto sequestrata.

A San Giuliano Terme un altro automobilista è stato controllato con l'alcol test: risultato? Positivo con un tasso di 2,12 g/l, cioè più di quattro volte oltre il limite consentito. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.

Infine i Carabinieri hanno denunciato un’altra persona che, alla guida di un mezzo a due ruote, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Il motorino è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre la patente di guida è risultata già sospesa dalla locale Prefettura.