Edicolante accoltellato a Sesto nel recuperare l'incasso rubato

Un edicolante 37enne si trova ricoverato all'ospedale di Careggi a Firenze dopo essere stato accoltellato durante una rapina al suo chiosco a Sesto Fiorentino. Il fatto è di ieri alle 13, in orario di chiusura. La polizia sta indagando per identificare il malvivente, che si era presentato a volto semi-coperto con uno scaldacollo tirato sul volto.

Ha prima minacciato l'edicolante di via degli Scarpettini, dopo aver preso l'incasso è sfuggito e nel farlo gli sono cadute alcune banconote. Quando si è voltato per riprenderle, anche l'edicolante si è spinto per recuperare parte dell'incasso. Ne è nata una colluttazione con annessa coltellata.