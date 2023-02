Cantieri in Fi-Pi-Li per la sostituzione delle linee di giunto. L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana ha previsto la chiusura della corsia di marcia dal km 56+400 al km 55+480 in direzione Firenze, tra la diramazione per Pisa e l'uscita Pontedera-Ponsacco con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 9 del 6 alle 20 del 10 febbraio 2023.