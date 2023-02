Fiaccolata a San Miniato per il disarmo globale

Mentre la corsa agli armamenti è la più grande pazzia umana, chiedere il disarmo globale è il massimo della razionalità. Per questo motivo il Movimento Shalom e la Diocesi di San Miniato con il patrocinio del Comune di San Miniato, promuovono questo evento a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina.

Non sarà solo una fiaccolata, ma un insieme di momenti particolari, dall’alto valore simbolico:

1. Alle 19,30 in piazza Buonaparte nel Palazzo in cui ha sede Shalom: Esposizione dei volti della pace, raffiguranti uomini e donne che hanno contribuito ad un mondo più umano, realizzati da amici artisti del Movimento

2. Cena a pane e acqua, non per muovere a compassione Dio, ma come solidarietà con gli ultimi della Terra in spaventosa crescita

3. Condivisione solidale, per intervenire e sostenere ancora i bimbi ucraini traumatizzati dalla violenza delle armi, anche nostre.

4. Sosta alla Chiesa del SS.Crocifisso, emblema più alto della non violenza, portato fin dal medioevo per dirimere i conflitti in piazza dei Miracoli a Pisa, dove si coprì di sangue

5. Accensione delle Fiaccole per illuminare la notte di un mondo senza Pace

6. Salita fino alla Rocca di Federico, simbolo della follia della guerra e della barbarie dell'ultimo conflitto mondiale

7. Messaggio al mondo