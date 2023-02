Furti di notte al supermercato di Pontedera, nella banda il vigilante 'infedele'

Furti in notturna in un grande supermercato di Pontedera. I carabinieri del Norm sono riusciti a beccare i responsabili di un colpo in flagranza di reato nella notte di domenica. Si tratta di tre giovani che stavano caricando la merce rubata. Due stavano caricando su un veicolo, il terzo era nel supermercato. La sorpresa stava nel fatto che uno di questi era un addetto alla vigilanza del supermercato. Dalle perquisizioni domiciliari successive è stata recuperata la merce rubata da inizio 2023 a oggi, tra cui alcolici, cibo in scatola e materiale elettronico. Per un valore di 7mila euro. Dopo la convalida dell'arresto sono stati disposti per tutti e tre gli arresti domiciliari, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due di loro e la remissione in libertà per il terzo

componente della 'banda'.