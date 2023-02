Musica e parole per la chirurgia pediatrica di Siena

“Ciao Mia”. E’ questo il titolo del concerto benefico che si terrà martedì 14 febbraio ore 21 al teatro dei Rinnovati di Siena per ricordare Mia Cenni, prematuramente scomparsa all’età di dieci anni il 14 febbraio del 2021. Organizzatori dell’evento, in collaborazione con il Comune di Siena, il cantautore senese Daniele Melis e l’associazione La Conchiglia: Amici della chirurgia pediatrica di Siena” con il suo presidente Antonio Scudieri. Il ricavato della serata sarà infatti interamente devoluto alla chirurgia pediatrica dell’ospedale Le Scotte di Siena. Tra gli ospiti Gianluca Polvere, Kiko Moreno, Senio Firmati e Numa Nardoni.

“Un concerto fortemente voluto da questa amministrazione molto vicina alla famiglia della piccola Mia – spiega il sindaco Luigi De Mossi – un episodio che ha scosso tutta la nostra città e che tramite un momento di collettività, come quello rappresentato da questo spettacolo di beneficenza, vuole tradursi in un gesto importante di solidarietà”.

“Quella del 14 febbraio sarà una serata speciale – aggiunge l’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella – insieme alla famiglia di Mia cercheremo di celebrare la sua vita, con tutto l’affetto e l’amore che l’ha circondata. Musica e parole si tramuteranno poi in un gesto simbolico che andrà a sostenere la nostra chirurgia pediatrica”.

"Tra pochi giorni saranno due anni senza Mia ma questo non vuol dire che sia meno presente, anzi – spiega Daniele Melis - questa è un'occasione per stringerci nel suo ricordo e rivolgerle un dolcissimo pensiero, proprio per quella che sarebbe stata la sera del suo dodicesimo compleanno. Credo che sarà felice di sentirci fare musica per lei in quella che chiamava "la sua speciale festa dell'amore".

“Non posso che essere grato e orgoglioso di condividere le mie emozioni in musica con Federica e Nicola – conclude Melis - con le persone che stanno collaborando a questo evento e con tutti quelli che vorranno venire a respirare amore la sera del 14 febbraio".

E’ possibile prenotare il posto per assistere al concerto scaricando un invito nominale attraverso il link https://ilfioresol-tickets.jimdofree.com/. La sera del concerto sarà possibile lasciare un’offerta economica all’ingresso del teatro.

Fonte: Ufficio Stampa