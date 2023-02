Arrivano 684 nuovi loculi al cimitero di Sant'Andrea, lavori da 1,6 milioni

È stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la costruzione dei nuovi loculi nel cimitero di Sant'Andrea nel capoluogo di Empoli. Si tratta del secondo lotto dell'intervento che interessa la struttura di via Val d'Orme: nell'estate scorsa, era stato approvato il progetto definitivo, a cura dell'ufficio Tecnico comunale, del valore di 1.670.000 euro. I lavori saranno eseguiti dal Consorzio Stabile Innovatech con sede a Roma. Nella giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, ha preso il via la verifica preventiva di interesse archeologico, propedeutica al via al cantiere previsto per l'inizio della primavera.

"Al via un nuovo intervento sui cimiteri comunali - sottolinea il vicesindaco Fabio Barsottini - Quello del Sant’Andrea sarà un ampliamento che si aggiungerà agli ultimi già eseguiti a Pontorme e Pagnana e a quello che è ancora in corso a Fontanella. Un lavoro importante che garantirà la continuità del servizio cimiteriale grazie alla realizzazione di nuovi loculi. I cimiteri sono luoghi importanti per una comunità e per tutte le famiglie ed è per questo che abbiamo voluto portare avanti questo progetto di ampliamento insieme a numerosi interventi di manutenzione straordinaria fatti negli ultimi anni".

L'ampliamento del cimitero comunale del capoluogo con la realizzazione di nuovi spazi da mettere a disposizione della comunità per la tumulazione dei defunti è uno degli obiettivi di questa amministrazione comunale alla luce del fatto che l'attuale struttura, infatti, dispone di un numero di loculi liberi troppo esiguo.

L'ufficio Tecnico comunale ha sviluppato una soluzione progettuale per la costruzione del secondo lotto dell'edificio centrale, in continuità e a completamento di quello realizzato con il primo stralcio di lavori: la nuova costruzione si svilupperà su piano terra, primo e secondo piano, collegati direttamente con quelli dell'edificio del primo lotto e serviti da un nuovo gruppo scale, oltre che dall’ascensore esistente realizzato con il primo lotto, che consente il superamento delle barriere architettoniche e la piena accessibilità dei percorsi.

I nuovi loculi saranno suddivisi in tre cappelle per ognuno dei tre piani, per la realizzazione di 684 loculi. Il nuovo edificio sarà architettonicamente coerente con quello esistente, con finiture in travertino e cotto, e sarà integrato con un impianto fotovoltaico in copertura per l'alimentazione elettrica del complesso. Il progetto, che prevede anche l'allestimento di nuovi locali di deposito nelle strutture esistenti, ha già ottenuto il necessario parere igienico-sanitario favorevole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa