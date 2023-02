Pd, il comitato Schlein: "Avanti in provincia di Pisa"

Si è concluso il primo weekend di votazioni nei circoli del Partito Democratico in Provincia di Pisa. Gli iscritti si esprimeranno fino a domenica 12 febbraio e al momento il 25% dei circoli ha svolto il proprio congresso, con quasi 600 voti totali.

“Il dato parziale in tutta la Provincia di Pisa vede la mozione di Elly Schlein in testa con il 59% dei voti finora espressi: un risultato straordinario che ci riempie di gioia. È positivo che l’intera comunità democratica torni a discutere in maniera serena e con passione.

Dalle discussioni finora tenute nei circoli notiamo una richiesta di forte discontinuità rispetto al passato, soprattutto su temi come lavoro e precariato. In molti hanno sottolineato come sia necessario riconoscere gli errori del passato che hanno prodotto fratture profonde con il mondo del lavoro.

Il Jobs Act e la liberalizzazione dei contratti a termine vengono considerate ferite ancora aperte: milioni di persone, soprattutto tra i più giovani, pensano che il centrosinistra sia quantomeno corresponsabile della loro condizione di precarietà. Abbiamo bisogno di un deciso cambio di rotta ed Elly è la più credibile per superare questi errori e rivolgersi a giovani e delusi” fanno sapere dal comitato provinciale.

“Questi primi risultati ci danno fiducia e speranza in vista delle primarie aperte del 26 Febbraio, dove potranno votare tutti gli elettori che si riconoscono nelle proposte dei candidati alla segreteria. Abbiamo bisogno del supporto di tutte e tutti per rilanciare il Partito Democratico come principale forza nel centrosinistra e nel Paese.

Chiunque voglia dare una mano può scrivere a organizzazione@partedanoipisa.org”, chiudono dal comitato Schlein.