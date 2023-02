Primarie Pd, nei circoli Empolese Valdelsa Bonaccini in vantaggio

Nella Federazione Empolese Valdelsa si sono svolti diciannove dei quarantuno congressi di circolo in programma per selezionare i due candidati che parteciperanno alle elezioni primarie aperte di domenica 26 febbraio per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico.

Le candidature per la segreteria nazionale sono quattro: Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli e Elly Schlein.

Fino a ieri, domenica 5 febbraio, nei diciannove congressi svolti nei vari comuni dell’Empolese Valdelsa hanno votato 540 persone, su 1115 aventi diritto, pari al 48,43%.

Al momento questi i risultati: per Cuperlo hanno votato 21 persone, pari al 3,96%; per Bonaccini hanno votato 342 persone pari al 64,53%; per De Micheli hanno votato 7 persone, pari al 1,32%; per Schlein hanno votato 160 persone, pari al 30,19%.

Si devono svolgere ancora 22 congressi da oggi a sabato 11 febbraio, ai quali potranno partecipare solo gli iscritti.

Per la segreteria regionale sono candidati Emiliano Fossi e Valentina Mercanti. A norma regolamento, essendo solo due le candidature per il segretario regionale, non è previsto un voto nei circoli, ma unicamente nelle primarie aperte a tutti gli elettori il 26 febbraio prossimo.

Per avere informazioni sui congressi dei propri circoli si può scrivere a info@pdempoli.it, telefonare allo 0571 700023 o consultare il sito www.pdempoli.it.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa