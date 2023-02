Per chi ama i Queen uno spettacolo da non perdere

È in programma venerdì 17 febbraio alle 21 al Tuscany Hall di Firenze lo spettacolo Queen at the Opera. Verranno suonati tutti i classici della band di Freddie Mercury: We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust, Who Wants To Live Forever.

Queen At The Opera è lo show rock-sinfonico interamente basato sulle musiche dei leggendari Queen.

Sul palco le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band. Con loro un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno (tra questi, Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone).

“Queen At The Opera” è un omaggio alla storica band londinese. Lo spettacolo combina sapientemente musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena è un suggestivo e coinvolgente visual show. “Queen At The Opera” approda a Firenze sull’onda di un trionfale tour partito con doppio tutto esaurito nella Capitale.

I biglietti sono disponibili sui siti ufficiali www.tuscanyhall.it, www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana