Questa è Empoli: "Sul tribunale voce tardiva non scalfisce il nostro obiettivo"

"L'impegno speso in questi anni per avere una sede del tribunale in città non verrà scalfito dalla presa di posizione, isolata e tardiva, di chi evidentemente non conosce il nostro territorio e le sue esigenze: andremo avanti in questo percorso convinti che una sede del tribunale in città sia fondamentale per i cittadini". Lo sottolinea con determinazione l'associazione culturale e politica Questa è Empoli, da oltre dieci anni attiva sul territorio e presente in consiglio comunale dal 2014, parte della maggioranza che sostiene la sindaca Brenda Barnini. Un intervento per ribadire le proprie convinzioni in merito all'istituzione del tribunale a Empoli anche alla luce delle dichiarazioni di Edoardo Ziello, deputato della Lega che si è detto contrario a questa possibilità.

“La nostra associazione è da sempre attenta e vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio - sottolinea Questa è Empoli - Il Tribunale di Empoli non solo consentirà un migliore esercizio della giurisdizione rendendone più fruibili i servizi, ma andrà anche nella direzione dell’efficientamento del sistema giustizia, già obiettivo degli investimenti del PNRR. E questo significa fornire risposte alle richieste dei cittadini non soltanto di Empoli ma di tutta l'area Empolese Valdelsa e del Comprensorio del Cuoio, in termini di servizi e di conseguenza di qualità della vita".

