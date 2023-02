Rompe braccialetto elettronico e fa un incidente, 50enne di San Miniato in carcere

Da un incidente ieri pomeriggio in lungarno D'Annunzio a Pisa, è emerso che alla guida di una delle due auto coinvolte c'era un 50enne residente a San Miniato che risultava essere ai domiciliari con il braccialetto elettronico per uno scippo commesso nel fiorentino.

La municipale si è occupata dei rilievi in zona La Vettola, ma la polizia ha seguito la vicenda del 50enne. Quest'ultimo aveva avuto il braccialetto elettronico e sabato mattina aveva tagliato il dispositivo. L'autista è stato arrestato per evasione e danneggiamento aggravato: dopo la convalida dell'arresto quest'oggi il 50enne è adesso in carcere a Pisa.