Segue ragazze in auto, dal controllo sbucano due coltelli: denunciato

Un 53enne già noto per furti e atti oscenti è stato denunciato perché trovato in possesso di due coltelli dopo aver seguito per l'ennesima volta delle ragazze in centro a Siena. La segnalazione è arrivata dopo le 2 di notte alla questura di Siena. Due volanti sul posto hanno parlato con le 3 ragazze che mentre stavano rincasando hanno visto l'uomo seguirle a bordo di un'auto. Quella era già la terza volta in pochi giorni che avveniva e stavolta avevano deciso di chiedere l'aiuto della polizia. Poco lontano le volanti hanno rintracciato l'auto e dal controllo nel bagagliaio hanno trovato una borsa con un coltello da caccia e una roncola, entrambi di circa 35 cm di lunghezza. L’uomo non è riuscito a giustificarne il possesso e per questo è stato denunciato.