Servizio civile con le Misericordie Fiorentine in Chianti e Valdarno

Offrire assistenza ad anziani in condizioni di disagio e a pazienti affetti da patologia temporanea o permanente. È l'obiettivo del progetto di servizio civile universale 'Ruote Solidali', attivato dal Coordinamento Misericordie Area Fiorentina: la durata del progetto è di 12 mesi, i posti sono 61, le Misericordie coinvolte sono quelle di Cascia di Reggello, Dicomano, Figline Valdarno, Impruneta, Mercatale Val di Pesa, Panzano, Pontassieve, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Castagno d’Andrea.

Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia con età compresa tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro il 10 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone.

Tanti gli obiettivi di “Reti solidali”: assicurare alle persone con disabilità un servizio di mobilità assistita per gli spostamenti nei tragitti da casa a lavoro o da casa a scuola; garantire alle persone anziane destinatarie del progetto un servizio di mobilità assistita per gli spostamenti verso luoghi di cura e riabilitazione; prevenire situazioni di isolamento sociale; migliorare la tempestività degli interventi; rafforzare la capacità di fare prevenzione.

“Si tratta di un'esperienza di vita e di formazione per i ragazzi e le ragazze – ha commentato il presidente del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina Andrea Ceccherini -. Il servizio civile è un modo per crescere, fare del bene, entrare in contatto con un mondo che ti può dare tanto”.

Fonte: Ufficio Stampa