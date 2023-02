Strade bianche e banchine, manutenzione in corso su Fucecchio

Dal Parco Corsini alle banchine delle strade comunali, dai vialetti dei giardini Bombicci alle strade vicinali sparse nelle frazioni collinari. In questi mesi invernali sono tanti gli interventi che il Comune di Fucecchio sta realizzando per apportare migliorie alla viabilità e in particolare alle strade bianche. Interventi che, per quanto riguarda le strade vicinali, vengono realizzati, come prevede la legge, in accordo e collaborazione con i cosiddetti frontisti, quei cittadini alle cui proprietà si accede attraverso le vie interessate.

Le strade bianche, così come i vialetti dei giardini Tommaso Cardini (ex fattoria Bombicci), sono state riqualificate attraverso la stesura e la rullatura di materiale inerte ad opera di mezzi meccanici, restituendo così omogeneità al fondo stradale ed eliminando quelle buche causate dalle acque meteoriche cadute in abbondanza nel mese scorso.



La ditta incaricata dall'amministrazione comunale sta portando avanti un intervento analogo anche per ripristinare e mettere in sicurezza alcune banchine stradali. Si tratta di lavori iniziati nel mese di dicembre 2022 e che proseguiranno per l'intera stagione invernale. Oltre ai due parchi sopracitati, fino ad oggi sono stati effettuate opere in via delle Ceppate, in via di Narduccio, in via delle Stanghe, in via del Ronzinello e in via di Rimoro.



Un diverso intervento, invece, è stato realizzato recentemente in piazza Don Ivo Magozzi, nella frazione di Querce. Qui i lavori di ripristino di un pozzetto per le acque meteoriche lungo via Pesciatina e alcune migliorie al sistema fognario sono state realizzate con l'obiettivo di garantire un miglior deflusso alle acque piovane.

"Si tratta di una serie di interventi apparentemente minori – spiega il sindaco Alessio Spinelli – ma per le persone che abitano lungo queste strade hanno una notevole importanza. Senza contare poi la maggiore fruibilità degli spazi pubblici come Parco Corsini e i giardini Bombicci o addirittura l'intervento di Querce che è funzionale non solo ai residenti ma anche e soprattutto alle attività commerciali che si trovano nella piazza. Adesso stiamo valutando altre strade da ripristinare su tutto il territorio e siamo ben disponibili anche a prendere in considerazione le eventuali segnalazioni dei cittadini. Ricordo che è possibile effettuare segnalazioni al Comune chiamando il numero 0571.268268 oppure scrivendo a segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it"

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa