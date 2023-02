Strage del Collegino, commemorazione a Sesto

Ieri mattina Sesto Fiorentino ha commemorato la strage del Collegino, in cui 23 bambini persero la vita a causa di una bomba alleata sganciata per errore da un aereo nell'8 febbraio 1944

"Un evento tragico, che scosse nel profondo tutta la comunità sestese e che ancora oggi ricordiamo. Non solo per la memoria di quelle piccole vite strappate ai loro cari e al loro futuro, ma anche per ribadire il rifiuto di ogni guerra e la necessità di promuovere la cultura della pace" ha scritto il sindaco Lorenzo Falchi su Facebook.

"Ancora oggi purtroppo assistiamo all'assurdità della guerra e alla spirale di odio e distruzione che porta con sé. È stato bello vedere stamani molti bambini delle nostre scuole primarie partecipare alla cerimonia insieme ai loro genitori. Grazie all'Associazione ZERA che con i laboratori nelle scuole e la lettura".