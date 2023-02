Sul parquet della capolista Prato un coriaceo Basket Castelfiorentino femminile

Sul parquet della capolista il Basket Castelfiorentino si arrende solo in volata: 62-52 il finale a Prato. Le ragazze di coach Jacopo Giusti sono arrivate a Prato a ranghi ridottissimi.

Tuttavia il colpaccio stava quasi per riuscire contro il Progetto Pallacanestro Prato, capolista ed unica squadra ad oggi ancora imbattuta nella seconda fase.

Sul -8 a tre minuti dalla sirena, e con in mano la palla che poteva riaprire completamente i giochi, la corsa all’impresa gialloblu si è arenata sul più bello. Ottimo l’atteggiamento della truppa castellana che, nonostante le assenze ha reso fino in fondo la vita dura alla prima della classe.

Con Lucchesi sugli scudi a guidare l’attacco castellano (23 punti), le gialloblu tengono il passo delle padrone di casa che chiudono la prima frazione sul 18-12 per poi provare a dare una decisa sterzata nel secondo quarto, quando un break di 17-10 manda le squadre al riposo lungo sul 35-22. Al rientro ottima la reazione castellana, con De Felice e Andries protagoniste di una prestazione superlativa grazie alla quale le ragazze di Giusti restano incollate alla sfida fino a tentare il tutto per tutto nella volata finale, quando il cuore gialloblu arriva fino al -8 con palla in mano. Poi la conclusione che non va, Prato che amministra gli ultimi possessi e l’impresa che viene soltanto sfiorata.

Intanto venerdì alle 21 si torna al PalaGilardetti per la penultima giornata di andata, arriva Pisa.

PROGETTO PALLACANESTRO PRATO – BASKET CASTELFIORENTINO 62-52

Tabellino: Lucchesi 23, De Felice 9, Bellantoni 8, Banchelli 6, Caparrini 4, Baldinotti 2, Andries, Ammannati, Moustakalle ne. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 18-12, 35-22 (17-10), 51-38 (16-16), 63-52 (11-14)

Arbitro: Maggi di Prato.