Entra in Misericordia: a Peccioli la campagna di comunicazione

Una grande campagna di comunicazione per sollecitare i toscani ad entrare a far parte del mondo del volontariato e impegnarsi in prima persona nelle tante attività che le Misericordie portano avanti in ogni angolo della nostra regione.

E’ quella che la Federazione regionale delle Misericordie promuoverà e che verrà presentata Venerdì 10 Febbraio a Peccioli. Proprio nel comune pisano infatti è stato realizzato uno dei soggetti che, con immagini e video, daranno corpo alla campagna, che si innesta su quella sviluppata dal Cesvot nel 2020-2021.

Alla presentazione prenderanno parte il presidente delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi, il presidente del Cesvot Luigi Paccosi e il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni.

L’incontro si svolgerà alle ore 11.00, alla caffetteria Gelso d’Oro del Palazzo Senza Tempo di Peccioli, in provincia di Pisa (Palazzo Senza Tempo è raggiungibile facilmente dal parcheggio multipiano di viale Mazzini).

Fonte: Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana