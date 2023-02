Lupi sempre più prima, vince anche in casa della New Volley e va a +7

1DF, NEW VOLLEY 2019-LUPI S. CROCE 0-3

Parziali: 12-25, 21-25, 21-25

NEW VOLLEY 2019: Agnelli, Brunetti, Ciurli, Del Cherico, Di Luzio, Lorenzi, Minuti, Parrini, Passini, Pistolesi C., Pistolesi S., Pollice, Pretolani, Seghetta. All. Pino

LUPI S. CROCE: Allori, Campigli, Cipollini, Fabiani, Giacomelli, Giovannoni, Lupi, Mannucci, Moretti, Rinaldi, Russoniello, Sabatini, Tinacci, Tozzi. All. Marchi

Vittoria in trasferta a Campiglia Marittima per la prima squadra femminile biancorossa. Questo il commento del coach, Manuele Marchi: “Gara contro una formazione abbastanza giovane, con buone individualità soprattutto in attacco. Nella prima frazione ci siamo imposte grazie ad una battuta incisiva che non ha permesso alle avversarie di sviluppare adeguate trame di gioco. Il copione è stato lo stesso nei parziali successivi, anche se ci siamo un po’ adeguati al livello e abbiamo affrontato alcune situazioni con un po’ di superficialità. Ma l’obiettivo erano i tre punti e li abbiamo raggiunti. Una menzione particolare per la centrale Campigli e il libero Moretti, a mio avviso sono state le MVP di giornata”.

In classifica biancorosse ancora a + 7 sul CUS Pisa, + 8 anche sulla Folgore S. Miniato ma le giallorosse devono recuperare un paio di gare e quindi virtualmente potrebbero essere molto più vicine alla vetta. Un cammino sopra le righe per le “Lupe”, che questo sabato ospiteranno l’Under 19 del Volley Livorno (ore 19.00, palestra Banti). Dopo questo match le ragazze di Marchi osserveranno in pratica due week-end di riposo, il primo da calendario, il secondo avendo già disputato (in anticipo) la prevista gara con Capannoli Young. Al rientro, sabato 4 marzo, si troveranno di fronte a S. Miniato proprio la competitiva Folgore, per uno scontro diretto che il gruppo avrà modo di preparare con calma e tranquillità.

Fonte: Ufficio Stampa