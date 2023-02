Aggredito a fine partita nel parcheggio, in tre contro uno

Maurizio Mitra, giocatore dell'Aurora Montaione (Seconda Categoria toscana, girone I) è stato aggredito nella propria auto al termine della partita contro il Cobra Kai, squadra fiorentina dello stesso girone.

Lo racconta lo stesso Mitra a Simone Cione de La Nazione.

Secondo la ricostruzione del montaionese, tre giocatori avversari lo hanno fermato nella sua auto, all'interno del parcheggio del campo sportivo, e mentre uno di questi teneva aperto lo sportello, un altro lo ha colpito con un pugno in faccia.

Il fatto è avvenuto al termine della partita di domenica scorsa, finita 4-2 per l'Aurora.

Mitra è andato al pronto soccorso di Poggibonsi per farsi curare e per ricevere una prognosi di trenta giorni.

Mitra ha sporto denuncia penale contro i tre, che ha riconosciuto.

L'Aurora Montaione gioca nello stesso girone di Monterappoli, Polisportiva Santa Maria e Giovani Calcio Fucecchio, per citare le squadre dell'area empolese.

Christian Santini