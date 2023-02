Musica, open day gratuito al Cfcm di Sovigliana

Domenica 12 febbraio le porte del Cfcm di Sovigliana si apriranno per mostrare le numerose attività della scuola di musica. Dalle ore 15 alle ore 19 potrete fare delle prove gratuite di canto e di strumento e assistere anche alle esibizioni di alcuni allievi e docenti del Centro. La scuola è aperta da settembre a giugno ma ci si può iscrivere ai corsi in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni potete telefonare al 3482737140, scrivere a cfcm@libero.it o visitare il sito www.cfcmsovigliana.it