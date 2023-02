Benvenuta Viola, nata la seconda figlia dell'assessore Valentina Torrini

Fiocco rosa in via del Papa a Empoli. L'assessore al sociale Valentina Torrini è diventata mamma per la seconda volta.

Quest'oggi è nata Viola, figlia di Torrini e del marito Andrea Cipollini. A casa ad aspettare la nuova arrivata c'è anche la sorella maggiore Erica.

La stessa Torrini ha dato il lieto annuncio con un post su Facebook, ringraziando tutto il personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, "che accoglie ogni giorno le mamme con il sorriso e grande professionalità. Hanno saputo darmi i consigli giusti, come quello di provare il parto naturale, nonostante il pregresso cesareo e mi hanno accompagnato dalla prima contrazione fino all'ultima spinta. Mi è sembrato di avere accanto dei familiari a cui potersi appoggiare e non persone appena conosciute. Siete veramente unici e fantastici nel lavoro che svolgere ogni giorno".

L'assessore della giunta Barnini nelle ultime settimane aveva proseguito la sua attività di ricevimento e riunioni da casa.

La redazione di gonews.it e tutta la XMedia Group vogliono salutare la piccola Viola e augurare a tutta la famiglia tanta gioia e serenità.