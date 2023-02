Software per l'agroalimentare, Sesa acquisisce l'azienda umbra Assist Informatica

Sesa - leader in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, con 4.200 dipendenti e ricavi per circa € 2,39 miliardi al 30 aprile 2022, quotata allo STAR - annuncia l'acquisizione della maggioranza di Assist Informatica, consolidando le proprie competenze nelle soluzioni software per l'agroalimentare. L'operazione è avvenuta tramite la società controllata Var Group.

Per Sesa si tratta della seconda acquisizione dell'anno, dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda margin del 15% e l'ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni.

Assist Informatica ha sede a Bastia Umbra (Perugia) ed un organico di oltre 20 persone, con ricavi per circa 2,5 milioni di euro e un Ebitda margin del 15%. L'azienda è specializzata nello sviluppo di soluzioni software proprietarie per la filiera agroalimentare, con un parco clienti caratterizzato da Pmi operanti a livello nazionale. In particolare, ha sviluppato una soluzione software web based per la digitalizzazione della filiera agroalimentare.

Assist Informatica entra a far parte dell'organizzazione ERP (Enterprise Resource Planning) and vertical applications di Var Group attraverso la controllata Apra, che conta ricavi complessivi per 200 milioni di euro ed ambiti di specializzazione nei principali distretti del Made In Italy. L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con la previsione di meccanismi di Earn Out legati alla generazione di valore prospettica e il coinvolgimento nel capitale dei Managing Partners di Assist Informatica, con obiettivi di crescita sostenibile a medio termine.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato: "Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, accogliendo le risorse umane di Assist Informatica nel Gruppo Sesa, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento SME, con riferimento ad un’area cruciale per l’economia italiana come la filiera agroalimentare. Continuiamo ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".

Fonte: SeSa