Use, morale alle stelle per i due team principali

Use Rosa, primo posto garantito dopo la sfida di Matelica

Una delle partite più belle giocate finora. A Matelica, su un campo difficile dove altre big erano cadute, l’Use Rosa Scotti ha centrato una vittoria importante per il morale ed anche per la classifica visto che le consente di mantenere il primo posto. Anche coach Alessio Cioni applaude le sue ragazze per come hanno giocato. “Il punteggio è più ampio di come poi sono andate le cose in campo – attacca – per due tempini siamo stati avanti ma punto a punto con la squadra marchigiana ed abbiamo faticato a contenere Gonzalez. Poi abbiamo allungato con situazioni in ritmo ed in contropiede ed abbiamo continuato a spingere. Alla fine il punteggio è stato anche un po’ bugiardo ma sono molto contento della prestazione della squadra”. “Soprattutto – prosegue – mi è piaciuto il ritmo della seconda metà di partita che ci ha permesso di portare a casa un successo non facile. Vincere a Matelica non è una cosa semplice ed esserci riusciti con questa autorità ci fa piacere e ci dà morale”.

Ora la Scotti potrà ricaricare le batterie. La gara di sabato prossimo con Cus Cagliari è stata rinviata per gli impegni con la Nazionale di Stoichkova e Cvijanovic e quindi la squadra tornerà in campo il fine settimana successivo a Vigarano.

Use Gross, grinta e coraggio premiano i biancorossi

La prima vittoria contro una delle big del campionato. Morale alle stelle per l’Use Computer Gross che sabato scorso ha battuto Piacenza al termine di una gara molto combattuta e risolta con qualche brivido nel finale. Una partita che ha confermato la crescita del gruppo e del suo play, Valerio Costa. Arrivato a Empoli un mesetto fa, ha avuto un problema fisico alla prima partita ma poi, piano piano, è cresciuto calandosi bene nel gruppo sia in campo che fuori. “Abbiamo avuto una grande intensità soprattutto in difesa – spiega il play biancorosso – per tutta la settimana abbiamo lavorato con impegno per prepararci al meglio. Nelle ultime partite si sono visti importanti passi in avanti e finalmente abbiamo raccolto i frutti di questo lavoro portando a casa una vittoria meritata. La gara ha vissuto fasi diverse ma siamo riusciti a gestirle bene tutte sia nell’approccio quando ci abbiamo messo tanta grinta sin dalla palla a due, sia dopo l’intervallo, momento nel quale Piacenza ha provato a rientrare trovandoci però pronti diversamente da altre volte quando avevamo sofferto questo momento. Alla fine c’è stato qualche brivido ma nel complesso direi una vittoria meritata”. Con un Costa che sta crescendo partita dopo partita. “Sto bene e lavoro con impegno – prosegue – sento la fiducia dei compagni e del tecnico e questo mi fa piacere. Sono contento della scelta che ho fatto e speriamo di proseguire su questa strada”.

Il campionato dell’Use Computer Gross vive ora una fase particolare. Dopo il match di domenica ad Ancona, non si giocherà quello successivo in casa con Firenze che è stata esclusa dal campionato. Essendoci dopo due trasferte a Senigallia e Rieti, i biancorossi torneranno al Pala Sammontana sabato 18 marzo per affrontare Jesi.

