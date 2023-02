Weekend in Cantina e A veglia sulle aie, aperte domande per aziende di Montespertoli

Da oggi, martedì 7 febbraio, è possibile inviare la domanda di partecipazione per partecipare agli eventi estivi di Montespertoli dedicati principalmente a chi ha un’azienda agricola o vitinicola.

I progetti “A veglia sulle aie di Montespertoli” e “Weekend in Cantina” vogliono promuovere il territorio e diffondere i prodotti a filiera corta. Entrambe le manifestazioni sono rivolte alle aziende agricole o vitinicole con sede nel Comune di Montespertoli.

Il progetto “A veglia sulle aie di Montespertoli” si svolge in collaborazione con l’Associazione Grani Antichi di Montespertoli, depositaria del marchio. Il progetto si svolgerà tra il 14 giugno e il 12 settembre e ogni l’azienda potrà scegliere la settimana in cui partecipare.

Per l’annualità 2023 potranno partecipare 13 aziende agricole e in caso le domande pervenute superino tale numero, avranno la priorità le aziende che hanno già partecipato in passato. Durante la propria settimana le aziende agricole partecipanti si impegnano a garantire l’apertura al pubblico tutti i giorni con un orario minimo che va dalle ore 17 alle ore 23. Ogni giorno il turista potrà avere a disposizione un’aia o azienda da visitare e conoscere. L’azienda agricola dovrà proporre al visitatore un ricco programma di intrattenimento: degustazioni, visite, cene e piccoli spettacoli, laboratori per grandi e piccini ecc. ecc.

Il progetto “Weekend in Cantina” è invece dedicato alle aziende vitivinicole e si svolgerà nei seguenti fine settimana: sabato 22 e domenica 23 aprile; sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio; sabato 6 e domenica 7 maggio. Ogni azienda dovrà garantire l’apertura della propria cantina (sia mattina che pomeriggio) nelle date scelte e concordate organizzando tour e degustazioni.

Le domande per entrambe le manifestazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 19 febbraio tramite PEC.

Ai seguenti LINK è possibile scoprire i disciplinari e il fac-simile per fare domanda:

https://bit.ly/A-Veglia-Aie-Montespertoli2023

https://bit.ly/Weekend-Cantina-Montespertoli2023

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa