Torna il 12 febbraio il Mercatino del Collezionismo

Torna l'appuntamento con il Mercatino del Collezionismo dell'Antiquariato e degli Hobbisti di Vicopisano, domenica 12 febbraio in Piazza Cavalca, uno dei Mercatini più noti e frequentati in Toscana, ricco di banchi, di espositori e di oggetti di ogni tipo, dall'arredamento ai quadri, dai monili ai vinili, dai soprammobili agli abiti, dalle radio a ogni cosa che possiamo immaginare. Passeggiare fra i vari stand è, infatti, sempre un'esperienza nuova, bella e interessante perché si scopre, ogni volta, qualcosa di diverso e sicuramente quello che si sta cercando o che magari si scopre di volere.

Per informazioni e per contattare il Comitato organizzatore, sempre impegnato a varare iniziative, anche tramite WhatsApp: 348/1751010.

I corsi mascherati del Carnevale di Vicopisano per bambini e bambine, con ingresso gratuito, avranno, quindi, una giornata di stop il 12 e riprenderanno il 19 per poi continuare anche il 21 e il 26 febbraio. Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Vicopisano