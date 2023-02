Alè, al teatro della Sala Banti arriva il “piccolo musical” di Maria Cassi

Prosegue la stagione teatrale promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) domenica 12 febbraio ore 21,15 arrivano Maria Cassi e Leonardo Brizzi con “Alè- Opera buffa”.

Riecco Aringa e Verdurini insieme, storico duo di trentennale esperienza. Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere emozionare e talvolta commuovere. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi, hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona musica. Alè! è una sorta di piccolo “musical”: si scherza attraverso personaggi, gag musicali tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamenti che vanno dal jazz alla musica classica e popolare.

Per prenotare un posto basta chiamare il numero 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 - 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail a: salabantiprosa@gmail.com. Il costo dei biglietti è assolutamente popolare: il posto a prezzo intero costa 12 euro ridotto 10 euro. Previste riduzioni over 65, soci coop, iscritti al sistema bibliotecario, abbonati alla stagione 2021-22, possessori Carta dello spettatore Fts.

Fonte: Ufficio Stampa