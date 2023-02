Bonaccini torna in Toscana: domenica 12 febbraio a Capannori, Marina di Massa e Pistoia

Tre nuove tappe toscane per Stefano Bonaccini che sta portando avanti la sua candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico quotidianamente con numerosi incontri in giro per l'Italia.

Ad annunciare le nuove date Antonio Mazzeo, coordinatore regionale della mozione Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia Romagna sarà in tre province domenica 12 febbraio: prima a Capannori, provincia di Lucca, alle 13, al ristorante Papao; poi a Massa, in particolare a Marina di Massa, alle 18.30, presso la Torre Marina; e quindi chiusura di giornata a Pistoia, alle 21.15, al Circolo Arci di Santomato.

"Voglio ringraziare tutte le volontarie, tutti i volontari, tutti coloro i quali stanno aiutando questa cavalcata di Stefano Bonaccini. Stefano -a ha detto Antonio Mazzeo - si è reso disponibile

nuovamente ad essere presente in Toscana, riconosce il valore di

questa terra e della nostra regione".

"Bonaccini toccherà così tutte le altre province della Toscana dove fino ad oggi non era stato - ha sottolineato Mazzeo -. Non è escluso poi di averlo nei giorni successivi in quei luoghi in cui ancora non ha avuto la possibilità di confrontarsi con iscritti ed

elettori".

Il coordinatore della mozione si è poi detto "contento del clima con cui si sta svolgendo il congresso del PD; c'è una partecipazione importante nei circoli. Evidenzio come sia in corso una discussione sulle idee, cosa che non è affatto scontata. Dobbiamo ritrovare la nostra identità, un'identità perduta nei troppi

anni di governo che ha visto un po' annacquare quello che siamo. È la

sfida che abbiamo davanti".

"I risultati della mozione che sostiene Stefano Bonaccini sono soddisfacenti - ha concluso - perché emergono dati che inizialmente potevamo non aspettarci. L'obiettivo è finire sopra il 50%. Ad oggi ci siamo e per questo continueremo a impegnarci anche nei prossimi giorni".

Fonte: Ufficio Stampa