Una lotteria per il fondo di solidarietà delle Case del Popolo

Una lotteria per aiutare le Case del Popolo a continuare ad agire sul territorio.

È l'iniziativa che parte dall'Unione delle Case del Popolo di Vinci, in continuità con il proprio progetto per l'autofinanziamento delle dieci entità che lo costituiscono (Apparita, Faltognano, Petroio, Piastrino, San Donato, Sovigliana, Spicchio, Toiano, Vinci e Vitolini).

L'estrazione della lotteria è fissata per il prossimo 15 luglio e gode del supporto di quattro attività commerciali affermate di Empoli e Sovigliana, che hanno messo a disposizione altrettanti premi (un buono spesa di 500 euro, una bici da donna, un tablet e un orologio). Il costo del biglietto è 2 euro e 50 e si può acquistare direttamente nelle sedi delle Case del Popolo del territorio vinciano.

L'idea di coinvolgere le dieci Case del Popolo è nata oltre un anno fa dai gruppi di discussione dei forum tematici istituiti dal Pd di Vinci.

L'iniziativa di autofinanziamento, che poi si è tradotta in questo caso in una lotteria, ha preso corpo a causa della situazione economica, che ultimamente si è particolarmente aggravata a causa dei rincari delle bollette. Da qui la volontà di incrementare il fondo di solidarietà per permettere ai circoli di far fronte alle spese.

“Le Case del Popolo sono realtà del nostro territorio che rappresentano la nostra storia e i nostri valori. È importante creare iniziative comuni e lavorare su progetti che possano rilanciare l’attività coinvolgendo anche i giovani – afferma Daniele Vanni – segretario comunale del Partito Democratico”.

“Anche le grandi opere partono e iniziano mettendo insieme i pezzi più piccoli che hanno a disposizione per costruire basi solide ed è quello che l’Unione delle Case del Popolo del territorio di Vinci sta facendo – afferma Luigi Palandri, presidente della Casa del Popolo di Vinci –. Mettere insieme tutte le strutture presenti sul territorio, dalle più piccole alle più grandi, affinché si dia senso compiuto alla solidarietà tra le associazioni. La lotteria consente a tutti con un piccolo gesto di aiutare i circoli a tornare punto di aggregazione della vita sociale e ludica del nostro comune".

Christian Santini