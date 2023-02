"Di corsa contro le mafie", mezza maratona e passeggiata per la legalità

Con gli ordini delle arance di “Vitamine per la scuola”, provenienti dai terreni confiscati alla mafia nei comuni siciliani di Lentini, Belpasso e Ramacca e coltivati dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra, sono partite le iniziative della Legalità 2023 organizzate da Comune di Scandicci, Libera, Asd podistica Il Ponte Scandicci, Gli Amici del Cabiria, dai comitati genitori dei tre istituti comprensivi scolastici cittadini Altiero Spinelli, Rossella Casini e Vasco Pratolini, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana.

Le arance ordinate saranno consegnate al Gingerzone di piazza Togliatti mercoledì 15 e venerdì 17 febbraio dalle 17 alle 19 e sabato 18 febbraio 2023 dalle 9 alle 13, quando sarà possibile acquistare retine e cassette in eccedenza anche senza ordinazione, fino ad esaurimento scorte (fatte salve le quantità prenotate).

Sempre al Gingerzone sabato 11 febbraio dalle 9 alle 13, e nelle stesse date della consegna delle arance, saranno in vendita le magliette della Legalità e saranno aperte le iscrizioni alla Passeggiata della Legalità in programma domenica 19 febbraio 2023 a partire dalle 9,30, con partenza in piazza Resistenza assieme alla Mezza maratona.

Magliette e arance anche in piazza Resistenza al Villaggio della Legalità sabato 18 dalle 15 alle 18 e domenica 19 febbraio 2023 durante la Passeggiata dalle 9 alle 13.

Domenica 19 febbraio 2023, come tradizione, la Mezza maratona sarà competitiva, su un percorso di 21 chilometri, mentre la Passeggiata della legalità, aperta a tutti, su 5 chilometri.

Le arance di Vitamine per la scuola sono di tipo Tarocco, e provengono appunto dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra che gestisce circa 90 ettari di terreni agricoli provenienti da confische nei comuni di Lentini (appartenuti al clan Nardo), Belpasso e Ramacca (appartenuti al clan Riela); il metodo di coltivazione è biologico e le produzioni sono tutte artigianali.

“Il programma di Libera la tua Terra, giunta alla dodicesima edizione, anche quest’anno è ricco di appuntamenti”, dice l’assessora alla Legalità Diye Ndiaye, “La legalità è valore fondamentale nell’educazione delle nuove generazioni, è al tempo stesso deve stare alla base della nostra cultura: quest’anno fanno parte del programma della legalità anche appuntamenti dei cartelloni cinematografici scolastico e del lunedì degli Amici del Cabiria”.

Il Sindaco Sandro Fallani: “Dal 2012 la Città di Scandicci è impegnata nella promo - zione della cultura della legalità e della corresponsabilità con il progetto “Libera la tua terra”, che coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado, il mondo associativo e quel - lo imprenditoriale. Il progetto è ideato insieme a “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Toscana. Il calendario di incontri culturali, attività didattiche e manifestazioni sportive negli anni hanno coinvolto oltre 20.000 partecipanti e portato all’acquisto di circa 50.000 kg di arance biologiche provenienti dalla Cooperativa Libera Terra “Beppe Montana” che coltiva terreni confiscati alle mafie in Sicilia. Ogni nuova edizione del progetto rappresenta così un’occasione per rinnovare il pensiero etico a cui ispi - rare le nostre pratiche quotidiane e per ritrovarsi tutti insieme attorno ai principi fondanti che tengono unita la nostra comunità. Con questa XII edizione 2023 i legami con Lentini e la Sicilia si ampliano con l’adesione dei Comuni dell’area metropolitana fiorentina. La mezza maratona e la passeggiata della legalità si svolgeranno Domenica 19 febbraio con partenza in Piazza della Resistenza Grazie all’impegno instancabile dei volontari, dei comitati dei genitori rappresentanti delle scuole e delle associazioni coinvolte, tutte le classi Giovedì 16 Febbraio faranno anche la merenda a scuola con le arance della legalità: un gesto simbolico ricco di valore che avviene in contemporanea in tutte le scuole, un’ora sperimentale di educazione civica. Una merenda che fa bene, dunque, sotto ogni aspetto: perché è salutare e sana, fa bene al singolo, fa bene alla comunità e fa bene anche all’economia equa e solidale che restituisce valore sociale, culturale e collettivo ai beni confiscati alle mafie. Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno partecipare ”.

Altri appuntamenti del programma della Legalità Libera la tua terra 2023

Per le scuole

Nell’ambito dell’Educazione alla Legalità promossa dal Comune di Scandicci, l’associazione A.R.C.O. propone una riflessione sulla strage di via dei Georgofili che trent’anni fa, il 27 maggio 1993, sconvolse la città di Firenze. Lettura del libro “Il vuoto alla finestra” di Giulia Arnetoli (ed. Società Editrice Fiorentina). Mostra dei lavori frutto degli approfondimenti degli studenti.

Gli amici del Cabiria, programma Lanterne magiche: mercoledì 15 febbraio “Il bambino nascosto” di Roberto Andò (scuole secondarie di secondo grado); mercoledì 15 marzo “A Chiara” di Jonas Carpignano (scuole secondarie di secondo grado).

A cura di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie laboratori e formazione “Liberi dalle mafie“, percorsi di educazione alla legalità per le scuole di Scandicci.

Gemellaggio da sabato 18 a lunedì 20 febbraio, scambio ospitalità dei ragazzi delle scuole dalla Sicilia a Scandicci; l’istituto comprensivo Rossella Casini ospita i ragazzi dell’istituto comprensivo Riccardo Da Lentini e dell’istituto comprensivo Marconi del comune di Lentini (SR).

Giovedì 16 febbraio 2023, La merenda che fa bene, in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado avrà luogo la merenda a base di arance di Sicilia della Cooperativa Beppe Montana. Nell’occasione i professori racconteranno la storia del progetto con una lezione di educazione civica. In collaborazione con l’associazione Libera e i Comitati dei Genitori.

Cinema

Rassegna “La febbre del lunedì sera” de Gli amici del Cabiria (cinema Cabiria, piazza Piave 2)

Lunedì 13 febbraio “L’anno che verrà” di M. Idir, Grand Corps Malade, introduce Neva Ceseri

Lunedì 20 febbraio “Anima bella” di Dario Albertini, ospite il regista.

Fonte: Ufficio Stampa