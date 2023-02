Donna investita in via Masini a Empoli, elisoccorso in zona stadio

Una donna di 78 anni è stata investita da un'auto in via Masini a Empoli questa mattina poco prima delle 10. Il fatto sarebbe accaduto in zona Coop di via Susini. Un primo sguardo sulla dinamica afferma che la donna sia stata investita dalla Lancia Ypsilon, quest'ultima poi ha terminato la sua corsa all'angolo di via Mameli.

Sul posto la polizia municipale e due ambulanze della Misericordia di Empoli e di Vinci. La situazione sanitaria della persona investita sarebbe grave. Chiamato a intervenire anche l'elisoccorso Pegaso, atterrato nei presso dello stadio Castellani per un trasporto d'urgenza all'ospedale di Careggi a Firenze. Il conducente dell'auto, un uomo, è stato portato in codice verde all'ospedale di Empoli.

I rilievi sono in carico alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Dopo un'ora la strada è stata momentaneamente riaperta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO