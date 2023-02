Grammy 2023, Empoli Jazz: "Nel 2019 ospitammo la vincitrice Linda May Han Oh"

Linda May Han Oh vince il Grammy 2023, tra i leader del progetto Best Jazz Instrumental Album

Empoli Jazz è molto orgoglioso di annunciare che Linda May Han Oh ha vinto il Grammy2023 tra i leader del progetto Best Jazz Instrumental Album.

Ancora una volta Empoli Jazz anticipa i tempi, siamo stati tra i primi nell’Estate Fiorentina 2019-Jazz al Forte a credere in lei e ad ospitare un suo concerto.

Ecco come era stata presentata l'esibizione:

Influenzata da Charles Mingus e da Meshell Ndegeocello, Linda May Han Oh si fa ambasciatrice di sonorità contemporanee: il suo è un jazz rigoroso e di moderata avanguardia che respira l’energia della città attuale dove risiede, New York, screziato da sonorità etniche (in Mantis ’ospite speciale è Parks, il virtuoso di janggu, un tamburo coreano). L’artista, nata in Malesia e cresciuta in Australia, si è esibita con musicisti come Joe Lovano, Steve Wilson, Vijay Iyer, Dave Douglas, Kenny Barron, Geri Allen, Fabian Almazan, Terri Lyne Carringtone e Pat Metheny. La musicista, che al basso ha uno stile molto cantabile, non trascura mai l’aspetto lirico dei pezzi e, a volte, accompagna lo strumento con la propria voce.