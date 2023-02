Stazione Empoli, incontro per i cittadini con giunta e forze dell'ordine

Un incontro pubblico per fare il punto su quanto fatto e sui progetti futuri che interessano piazza Don Minzoni e la zona della stazione, oltre che un'occasione di ascolto dei cittadini e di confronto. Mercoledì 15 febbraio 2023, a partire dalle 21.30, la sindaca Brenda Barnini e la giunta comunale incontreranno i cittadini negli spazi del Dopolavoro Ferroviario al civico 15 di piazza Don Minzoni.

All'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, saranno presenti anche il primo dirigente del Commissariato di Empoli, Francesco Zunino, il comandante della Compagnia carabinieri di Empoli, Daniele Riva, e Massimo Luschi, comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

"Un appuntamento importante che ho voluto promuovere come Sindaca per dare ai residenti e alle attività della zona della stazione l’occasione di parlare direttamente con l’amministrazione comunale ma soprattutto con le forze dell’ordine - spiega la sindaca Barnini - Ringrazio il commissario di polizia, il comandante dei carabinieri e la polizia municipale per la disponibilità e il Dopolavoro Ferroviario per aver messo a disposizione gli spazi per organizzare l'incontro.

L’attenzione verso quella zona è da sempre alta, abbiamo iniziato nello scorso mandato con la nuova sistemazione dell’area adiacente l’ingresso della stazione e la nuova viabilità pedonale, abbiamo installato molte telecamere per la videosorveglianza e adottato provvedimenti, come l’ordinanza per vietare il consumo di alcol. Nonostante tutto ciò il bisogno di maggior presidio e sicurezza è ancora molto elevato e vogliamo insieme ai cittadini cercare di trovare soluzioni in più".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa