La campionessa di canottaggio Giorgia Borriello premiata dal comune di Calcinaia

Con una pergamena che vale il riconoscimento dell’intera comunità per gli eccellenti risultati ottenuti in ambito sportivo, nel pomeriggio di martedì 7 febbraio il sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi ha premiato Giorgia Borriello, atleta della Canottieri Cavallini Calcinaia. Nella sala Consiliare del Municipio, insieme all’intera Giunta Comunale e a Walter Pagni e Mauro Celoni, rispettivamente presidente e vicepresidente della società remiera calcinaiola, si è consumato il breve rito che ha celebrato il nuovo importante traguardo raggiunto dalla giovane vestita dei colori biancoblu della Canottieri Cavallini Calcinaia.

Giorgia, 19 anni, ha infatti conquistato il titolo italiano indoor rowing Under 23, divenendo così campionessa italiana della propria categoria. Un trofeo che si aggiunge agli altri brillanti successi collezionati in pochi anni dall’atleta allenata da coach Stefano Tognarelli. Nel ringraziare gli amministratori e il Sindaco per la consegna di questo prestigioso riconoscimento, Giorgia Borriello ha mostrato non solo di avere un acclarato talento, ma anche piedi bien piantati a terra e un’idea molto chiara delle sue priorità e degli obiettivi che è in grado di perseguire. La giovane atleta ha infatti dei propri allenamenti e della passione che la spinge a superare ogni sacrificio, della sua squadra, delle magnifiche esperienze fatte e dell’importanza della figura di un allenatore come Stefano Tognarelli per la sua crescita sportiva e per quella di tutto il settore remiero della Canottieri Cavallini.

Insomma, Giorgia ha dimostrato nei fatti e a parole di essere un esempio di dedizione, grinta, umiltà e maturità, doti non da tutti e men che meno da ragazzi di età inferiore ai 20 anni. Da parte di tutta l’Amministrazione l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni e altri importanti trionfi da festeggiare con tutti gli appassionati di canottaggio e con tutta la comunità di Calcinaia.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa