Pistoiese-Prato a porte chiuse per un video, Biffoni: "Dispiace"

Pistoiese-Prato si gioca senza tifosi a causa di un video. Il derby è travagliato ancor prima di iniziare. La decisione è arrivata ieri, la gara è in programma oggi (mercoledì 8 febbraio) alle 19,45 allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Il match è valido per il campionato di Serie D.

A seguito del provvedimento emesso nella giornata di martedì dal Prefetto della provincia di Pistoia, la partita dovrà infatti giocarsi in assenza di spettatori. Il motivo? Un video, divenuto virale, in cui si fa parlerebbe di prendere a sassate il treno dei pratesi.

"Io, come tanti altri tifosi, aspettavamo con gioia questa partita perché il derby è sempre il derby. Oltre 700 tifosi che, come me, avevano già il biglietto in tasca. Per una decisione che rispetto e che, in quanto uomo delle istituzioni, per me diventa legge, per quanto fatichi a capire e che mi dispiace molto, è stato scelto di giocare a porte chiuse: la delusione è tanta, perché sarebbe stata una bella trasferta, soprattutto dopo quello che avevamo visto al Lungobisenzio" questo il commento del sindaco di Prato Matteo Biffoni.