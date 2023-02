Ponte sull'Orme, una residente lamenta giunti rumorosi: accorgimenti in corso

I cantieri non sono chiusi sul ponte sull'Orme, nonostante l'apertura di oltre una settimana fa. Ci sono normali operazioni di assestamento e a ciò si aggiunge anche una richiesta da parte di una residente per la rumorosità dei giunti sul ponte.

L'abitante di Pontorme ha espresso le sue difficoltà in un post del vice sindaco di Empoli Fabio Barsottini: "I rumori provocati dalla soluzione adottata per i giunti rendono insopportabile la permanenza nelle vicinanze, soprattutto per chi ci abita".

Lo stesso vice, che ha la delega ai lavori pubblici, ha spiegato ai microfoni di gonews.it: "Il giunto è stato eseguito correttamente - afferma, fugando ogni possibile dubbio (in malafede) su malfunzionamenti -, la signora è l'unica ad averlo segnalato perché risiede vicino al ponte. I lavori non sono terminati, quindi l’ufficio ne sta parlando con la ditta per ipotizzare alcuni accorgimenti. Sono cose tendenzialmente normali".

Quindi ci saranno nuovi ritocchi, sempre all'interno dei lavori del ponte e quindi senza manutenzioni straordinarie.