Terremoto Turchia, vigili del fuoco e soccorritori salvano un giovane dalle macerie

Sono andate avanti tutta la notte le ricerche ad Antiochia, in Turchia, da parte del team Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco di Toscana e Lazio. Dalla Toscana, in seguito al forte terremoto tra Turchia e Siria del 6 febbraio, è partito un contingente di 50 vigili del fuoco e personale sanitario per portare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma. Secondo le ultime informazioni di oggi, 8 febbraio, le vittime sarebbero oltre 11.700.

Si cercano i dispersi in una palazzina di 5 piani completamente crollata. Per assistere il team italiano anche le unità cinofile in dotazione. La situazione operativa resta molto complessa per gli enormi danni causati dalla scossa di lunedì. Ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay.

Di seguito le foto delle ricerche sul campo, giorno e notte.

Salvato un 23enne tra le macerie

🔴 #Terremoto #Turchia, dopo 9 ore d’intervento squadre #USAR #vigilidelfuoco hanno salvato un 23enne bloccato tra le macerie di una palazzina crollata ad Antiochia. Operazioni estremamente complesse per le numerose scosse di assestamento#Turkey #TurkeyEarthquake #8febbraio pic.twitter.com/i8Z6oIAl1e — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 8, 2023

Dopo ore incessanti di lavoro e ricerche, i vigili del fuoco hanno salvato un giovane di 23 anni rimasto bloccato tra le macerie di una palazzina crollata ad Antiochia. Le operazioni sono rese ancora più complesse dalle continue scosse di assestamento. Per le squadre provenienti da Lazio e Toscana si tratta del secondo salvataggio dal loro arrivo: in due distinte operazioni, i vigili del fuoco italiani hanno tratto in salvo due ragazzi.

Il racconto di una soccorritrice dalla Toscana: "Le lacrime del ragazzo ci hanno ripagato di tutta la fatica"

"Giornata più che soddisfacente, dopo 9 ore di lavoro siamo riusciti a estrarre un ragazzo. Era sotto 4 piani, Non era scontato riuscire a portarlo fuori. Le lacrime del ragazzo ci hanno ripagato di tutta la fatica". Così una operatrice del 118 della Toscana, tra i sanitari impegnati nelle zone del terremoto. A riportarlo è il presidente della regione Eugenio Giani, che ha ricevuto i messaggi dell'operatrice e li ha resi pubblici sui suoi canali social: "Ricevo questo bellissimo messaggio da Sara - ha scritto Giani - che orgoglio per tutta la Toscana".