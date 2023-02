Colpito con un bastone da un muratore durante una lite in centro storico a Pisa. Le volanti della questura di Pisa sono intervenute ieri in soccorso di un 60enne, già aggredito. Il muratore stava effettuando una ristrutturazione in un appartamento di proprietà della persona colpita, quando le divergenze sui lavori sono culminate con le botte. A termine degli accertamenti, il muratore sarà denunciato per lesioni aggravate.